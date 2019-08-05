https://news.day.az/society/1144616.html МЧС сделало заявление в связи с пожаром в ТЦ "Садарак" в Баку
МЧС сделало заявление в связи с пожаром в ТЦ "Садарак" в Баку
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана распространило информацию о пожаре в ТЦ "Садарак" в Гарадагском районе Баку.
Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, на складе различного назначения, общей площадью 1600 квадратных метров, сгорели горючие конструкции и товары на площади 900 квадратных метров, передает Day.Az.
Остальная часть склада и смежные помещения были защищены от огня. Пожар был потушен расчетами пожарной охраны.
В связи с происшествием соответствующие структуры ведут расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре