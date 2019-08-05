Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана распространило информацию о пожаре в ТЦ "Садарак" в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, на складе различного назначения, общей площадью 1600 квадратных метров, сгорели горючие конструкции и товары на площади 900 квадратных метров, передает Day.Az.

Остальная часть склада и смежные помещения были защищены от огня. Пожар был потушен расчетами пожарной охраны.

В связи с происшествием соответствующие структуры ведут расследование.

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