Обнаружено тело ребенка, утонувшего 2 августа в море на территории Набрани (находится недалеко от азербайджано-российской границы).

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, тело жителя Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики, 11-летнего Гасанова Полада Ильхам оглу было найдено на берегу Каспия в дагестанском городе Дербент (Россия).

По факту ведется расследование.

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