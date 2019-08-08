https://news.day.az/society/1145576.html Тело утонувшего в Набрани мальчика нашли в России
Тело утонувшего в Набрани мальчика нашли в России
Обнаружено тело ребенка, утонувшего 2 августа в море на территории Набрани (находится недалеко от азербайджано-российской границы).
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, тело жителя Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики, 11-летнего Гасанова Полада Ильхам оглу было найдено на берегу Каспия в дагестанском городе Дербент (Россия).
По факту ведется расследование.
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