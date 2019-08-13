https://news.day.az/society/1146709.html Пожар в торговом центре в Баку - ПОДРОБНОСТИ
Пожар в торговом центре в Баку - ПОДРОБНОСТИ
В торговом центре в Баку произошел пожар.
Как сообщили Trend в МЧС, на горячую линию министерства поступила информация о пожаре в одном из магазинов в торговом центре "Бина", находящемся в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, передает Day.Az.
Пожар был потушен.
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