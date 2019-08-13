В торговом центре в Баку произошел пожар.

Как сообщили Trend в МЧС, на горячую линию министерства поступила информация о пожаре в одном из магазинов в торговом центре "Бина", находящемся в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, передает Day.Az.

Пожар был потушен.

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