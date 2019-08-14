Сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение в поселке Чинарлы и нескольких селах Шамкирского района.

Как сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", в течение этого времени на магистральном газопроводе Газимаммед-Газах будут проводиться работы по ликвидации выявленных утечек газа, передает Day.Az.

Также сегодня с 10:00 до 18:00 будет ограничено газоснабжение в нескольких населенных пунктах Лянкяранского района в связи с работами на газораспределительной станции Лянкяран.

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