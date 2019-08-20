https://news.day.az/society/1148810.html Крупный пожар в Шабране, много пострадавших
Крупный пожар в Шабране, много пострадавших
В связи с пожаром в Шабранском районе в больницу обратились семь человек.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, госпитализирован мужчина с резаной раной на правой лодыжке, а также мужчина и пять женщин с признаками отравления угарным газом, передает Day.Az.
"Двое из них помещены в хирургическое отделение, а остальные пять - в реанимацию. Их состояние оценивается как среднетяжелое, угроза жизни отсутствует", - сообщили в министерстве.
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