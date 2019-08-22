Пожар, случившийся на рынке древесины в Баку, охватил территорию площадью приблизительно 1500 квадратных метров.

Об этом на месте происшествия сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Пожар полностью под контролем, его тушение продолжается. Привлечено более 25 единиц техники, свыше 300 человек живой силы. В настоящее время расследуется причина возникновения пожара", - сказал замминистра.

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