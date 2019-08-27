Кто-то может сказать, что Баку не настолько большой город, чтобы в нем все время открывать для себя что-то новое. Но это далеко не так. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, наша столица изобилует интересными местами и сюрпризами. Просто надо уметь гулять по городу внимательно.

Возьмем, например, удивительный парк, существующий уже год на территории Хатаинского района Баку. Как выясняется, побывали в нем немногие, а есть такие, кто вообще впервые услышал о нем. В народе его чаще называют "парк с сердечками", "парк около бывшего Рамстора", "парк с мостом". Но правильно было бы его, наверное, назвать "Севирям", потому что в центре его располагается надпись, передающая именно это прекрасное понятие, правда, на английском языке.

Этот новый спортивно-развлекательный парковый комплекс был открыт 24 августа прошлого года. Парк раскинулся на 36833 квадратных метрах и охватывает улицы Юсуфа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина. В первую очередь, в глаза бросается масштаб территории, которая позволяет посетителям чувствовать больше личного пространства. Особенно это касается его спортивной части.

Но обо всем по порядку.

Парк состоит из двух частей. Одна - прилегающая к шумному проспекту - предназначена для любителей активного отдыха. Здесь располагается обширная площадка с различными тренажерами. Потренироваться и проверить свои физические возможности тут могут и дети, и взрослые. Кроме того, в парке имеется универсальный стадион для баскетбола, гандбола, тенниса и волейбола, футбольное поле и крытый павильон для любителей шахмат.

В жаркие дни лета на этой, спортивной стороне парка, где практически нет тени, бывает мало посетителей, но уже к вечеру начинают подтягиваться жители близлежащих домов. Приходят целыми семьями, и к пустовавшим днем тренажерам выстраиваются очереди.

Территория интересно спроектирована, изобилует оригинальными деталями и дизайнерскими решениями. Парк очень ухожен, кроме того, как мы уже отметили, он дает ощущение простора, что немаловажно для комфортного времяпрепровождения.

Самым же неожиданным решением архитекторов является чудесный белый мост, "опутанный" ажурными конструкциями, соединяющий две половины парка. С моста открывается красивый вид, и ощущение пространства становится еще более сильным.

По другую сторону моста парк утопает в зелени. Посетители буквально попадают в оранжерею, в которой умело и оригинально сочетаются казалось бы несочетаемые виды растительности. Тут нет того ощущения простора, зато есть чувствуется дикая природа. Среди зелени располагаются композиции из крупных камней, еще более усиливающие это впечатление. Если сосредоточиться на каждой детали, начинает казаться, что находишься среди реальных, поросших растительностью скал, между которыми даже шумит небольшой водопад.

Большая радость для заполняющей аллеи детворы - это возможность бегать по газонам и все увидеть вблизи. А посмотреть тут есть на что. Этот парк - своеобразная экспозиция каменной скульптуры. На зеленых газонах, в таинственных зарослях и просто на аллеях располагаются различные композиции. Тут и стилизованные композиции в виде наскальной живописи, и сюрреалистические фигуры, и сочетание каменных форм и растений, и даже истуканы с острова Пасхи.

У специалистов, наверное, есть название для такой манеры работы с камнем, но мы скажем по-простому - это здорово.

Рядом с каждым произведением искусства расположена дощечка, на которой указано имя автора и название композиции. Из прилагаемой информации можно узнать, что скульптуры были установлены в парке со стороны Фонда Гейдара Алиева.

Но эстетические впечатления от искусства - это скорее для взрослых. Для маленьких же посетителей парка приготовлена детская площадка. Да и вообще - можно ли скучать в подобном месте, где все интересно, красиво и загадочно, где можно побегать по траве, взобраться на "скалы" и пригорки и "оседлать" каменную голову?

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что в парке нет запретительных табличек, посетители относятся к этому месту отдыха очень внимательно и чутко. Навредить такой красоте рука не поднимется. Ведь все это сделано для людей, для их комфорта и удовольствия.

Расположившись среди шумных магистралей, этот парк является средоточием положительной энергетики большого города. И таких энергетических центров в Баку предостаточно. Нужно только научиться гулять по столице внимательно.

Лала Мамедова

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