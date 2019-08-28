https://news.day.az/society/1150963.html Самый дорогой автомобиль в мире привезли в Баку - ФОТО
Самый дорогой автомобиль в мире привезли в Баку - ФОТО
В Баку привезли самый дорогой автомобиль в мире - Rolls-Royce Sweptail.
Как передает oxu.az со ссылкой на страницу Cars in Baku, он был доставлен транзитом в Бакинский грузовой терминал, передает Day.Az.
Владельцем является коллекционер автомобилей из Китая.
Rolls-Royce Sweptail был изготовлен в единственном экземпляре.
Отметим, что стоимость автомобиля составляет 12 млн 800 тыс. долларов США.
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