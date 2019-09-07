В связи с работами по реконструкции 10-киловольтной линии "Махаммеди-1", выходящей из 100/35/10-киловольтной подстанции "Забрат" и питающей часть поселка Мамедли Абшеронского района, 9 сентября 2019 года в некоторых частях поселка ожидаются кратковременные задержки в электроснабжении.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг", передает Day.Az.

ОАО приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

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