https://news.day.az/society/1154064.html На Абшероне будут перебои со светом
На Абшероне будут перебои со светом
В связи с работами по реконструкции 10-киловольтной линии "Махаммеди-1", выходящей из 100/35/10-киловольтной подстанции "Забрат" и питающей часть поселка Мамедли Абшеронского района, 9 сентября 2019 года в некоторых частях поселка ожидаются кратковременные задержки в электроснабжении.
Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг", передает Day.Az.
ОАО приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.
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