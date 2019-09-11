В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук, землетрясение было зафиксировано в 16:56:49 по местному времени в 4 км к югу от сейсмостанции "Лянкяран", передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Подземные толчки ощущались в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой до трех баллов.

Очаг землетрясения магнитудой 3,8 находился на глубине 20 км.

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