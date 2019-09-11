Вопрос переподготовки школьных психологов, а также учебники психологии, применяемые в программы обучения учителей по специальности должны быть пересмотрены

Об этом сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, изучение психологии детей и нахождение этого вопроса в центре внимания педагогической деятельности стало жизненно необходимым.

"Зарождение современного информационного общество настолько ускорило процесс глобализации, что ребенок дошкольного возраста, у которого только формируется сознание собственного "я", испытывает серьёзную психологическую травму. Сегодня у каждого второго ребенка есть планшет или смартфон. Какую информацию они получают? Под чьим влиянием они больше находятся - родителей и учителей, или тех новых инфогрупп? Поэтому важно изучать психологию детей и держать этот вопрос в центре внимания", - сказал Бахтияр Алиев.

Он считает, что учитывая индивидуальные психологические особенности учеников или студентов, их адаптация к новой среде обучения и будущей жизненной деятельности, выявления и реализация их созидательного потенциала, создание здорового социально-психологического климата, развитие педагогических навыков требует нового и основательного построения социально-психологических услуг в образовании. Методическая и правовая база этой сферы должна укрепляться, а контроль усиливаться.

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