Стали известны имена погибших и пострадавших сотрудников "Азеришыг" в ДТП, произошедшем в Губинском районе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате несчастного случая погибли сотрудники АО Захид Гурбанов и Намиг Рустамов, два других сотрудника - жители Сумгайыта Абдуллаев Салех Абузар оглу (1992) и Расулов Илькин Махир оглу (1984) с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в Губинскую районную центральную больницу.

Как сообщили Trend в больнице, у Абдуллаева переломы левого предплечья и правой голени, состояние оценивается как средней тяжести. У Расулова закрытая черепно-мозговая травма, переломы обеих бедер, он в коматозном состоянии.

Отметим, что автомобиль с сотрудниками "Азеришыг", потеряв управление, упал в овраг в селе Сохюб Губинского района, в результате чего погибли два и пострадали еще два других сотрудника АО.

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