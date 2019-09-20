15 сентября Pullman Baku совместно с LifeSport.Az провел первый открытый Cross Fit Challenge в Баку.

С 25 августа все желающие принять участие в соревновании проходили квалификацию в Fit&Gym Center 5-звездочного отеля Pullman Baku. Более 30 человек участвовали в отборочном туре. Специально разработанная программа включала в себя ряд физических и кардиоупражнений.

10 мужчин и 10 женщин, показавших лучший результат, 15 сентября приняли участие в финальном соревновании.

4 часа полных адреналина, настойчивости и борьбы за звание лучшего из лучших.

В конце мероприятия тройка лидеров среди мужчин и тройка лидеров среди женщин были награждены ценными призами от Pullman Baku и спонсоров мероприятия.

Это не первое спортивное мероприятие, проведенное Pullman Baku Hotel & Resorts, и, конечно же, не последнее. Чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на страницу отеля www.instagram.com/pullman_baku, а позвонив по номеру +994 12 538 90 90, вы можете получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Больше фотографий по ссылке: https://www.facebook.com/pg/pullmanbaku/photos/?tab=album&album_id=2105591926411228.

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