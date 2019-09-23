В Азербайджане названы наиболее престижные специальности, выбранные абитуриентами.



Об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Как выяснилось, в 2018/2019 учебном году среди абитуриентов азербайджанского сектора самой популярной в I группе стала специальность "Учитель математики" Бакинского государственного университета, во II группе - "Финансы (обучение на английском языке)" Азербайджанского государственного экономического университета, в III группе - "Учитель иностранного языка (обучение на английском языке)" Азербайджанского университета языков, в IV группе - "Лечебное дело" Азербайджанского медицинского университета, в V группе - "Учитель физического воспитания и допризывной подготовки (физическое воспитание для девочек)" Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.



Среди абитуриентов русского сектора в I группе наиболее популярной стала специальность "Информационные технологии" Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, во II группе - "Туризм и гостиничное дело" Азербайджанского университета туризма и менеджмента, в V группе - "Дизайн" Азербайджанской государственной академии художеств. В остальных группах выбор абитуриентов русского сектора совпал с выбором абитуриентов азербайджанского сектора.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!