Согласно информации Национального гидрометеорологического департамента министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по состоянию на 17:00 седьмого октября, скорость северо-западного ветра в Сумгайыте достигла 34 метров в секунду.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, скорость ветра в Баку достигла 33 метров в секунду, в Тертерском, Товузском, Бардинском, Пираллахинском районе - 25 метров в секунду. На Нефтяных камнях порывы достигали скорости 23 метров в секунду.

Высота волн в открытом море достигала 4,6 метра.

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