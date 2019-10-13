На соревнованиях в следующем году постараюсь улучшить свой результат, сказала в воскресенье Trend участница шестого Кубка регионов по художественной гимнастике Гюняш Гусейнова, представляющая Нахчыван.

Гюняш Гусейнова заняла второе место в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета и с мячом) среди гимнасток 2007 года рождения.

"В прошлом году на Кубке регионов по художественной гимнастике я заняла третье место, сегодня завоевала серебряную медаль, надеюсь, что в следующем году улучшу свой результат и стану первой", - сказала она.

Гимнастка подчеркнула, что в Национальной арене гимнастики всегда много зрителей, которые поддерживают участниц соревнований.

"Публика нас подбадривает, аплодирует и радуется, когда у нас все получается. Очень приятно видеть со стороны зрителей такую поддержку", - подчеркнула юная спортсменка.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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