https://news.day.az/society/1166330.html В Азербайджане стали чаще заключать трудовые договоры
В Азербайджане стали чаще заключать трудовые договоры
За январь-сентябрь 2019 года количество трудовых контрактов в Азербайджан, составило 1 528, 246 тысячи, увеличившись на 126 тысяч. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.
Из 126 тысяч трудовых договоров 35 тысяч были заключены в государственном, 91 тысяча - в негосударственном секторе.
Таким образом, по сравнению с началом текущего года количество трудовых контрактов увеличилось более чем на 9%.
Напомним, что в прошлом году количество трудовых договоров увеличилось на 91,3 тысячи.
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