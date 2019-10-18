https://news.day.az/society/1167152.html В Баку Opel сбил насмерть 64-летнюю женщину - ФОТО
В Баку Opel сбил насмерть 64-летнюю женщину - ФОТО
Один человек погиб в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода был совершен в поселке Забрат.
Так, автомобиль марки Opel сбил переходившую дорогу Керимову Эсминаз Худаяр гызы 1955 г.р.
Водитель доставил пострадавшую в больницу, где врачи констатировали смерть женщины.
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