Один человек погиб в результате ДТП в  Сабунчинском районе Баку.  

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода был совершен в поселке Забрат. 

Так, автомобиль марки Opel сбил переходившую дорогу Керимову Эсминаз Худаяр гызы 1955 г.р. 

Водитель доставил пострадавшую в больницу, где врачи констатировали смерть женщины.  

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