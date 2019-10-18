Один человек погиб в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода был совершен в поселке Забрат.

Так, автомобиль марки Opel сбил переходившую дорогу Керимову Эсминаз Худаяр гызы 1955 г.р.

Водитель доставил пострадавшую в больницу, где врачи констатировали смерть женщины.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!