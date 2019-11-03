Житель Наримановского района Баку тяжело пострадал в результате несчастного случая.

Инцидент произошел на улице Тебриз, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

На голову 23-летнего Агаева Фикрета Аллахверди оглу у входа в магазин рухнуло сорванное ветром кровельное покрытие.

Пострадавший госпитализирован в горбольницу №1 с открытой черепно-мозговой травмой. 

Состояние пациента оценивается врачами как среднетяжелое. 

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