https://news.day.az/society/1172063.html В Баку часть кровли магазина упала на мужчину
В Баку часть кровли магазина упала на мужчину
Житель Наримановского района Баку тяжело пострадал в результате несчастного случая.
Инцидент произошел на улице Тебриз, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
На голову 23-летнего Агаева Фикрета Аллахверди оглу у входа в магазин рухнуло сорванное ветром кровельное покрытие.
Пострадавший госпитализирован в горбольницу №1 с открытой черепно-мозговой травмой.
Состояние пациента оценивается врачами как среднетяжелое.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре