Восстановленная вчера вечером линия газа в Шамахинском районе Азербайджана сегодня утром вновь была повреждена, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В Шамахинском районе, техника, принадлежащая организации, строящей автомобильную дорогу Джабаны-Энгехаран, вновь повредила полиэтиленовую газовую линию "Чухурюрд-Сабир".

В сообщении ПО говорится, что вчера аналогичный случай повторялся трижды. Несмотря на это, техника и персонал "Азеригаз" были мобилизованы для устранения последствий, и вчера в 20:00 подача газа была восстановлена. Сегодня утром вновь та же самая организация повредила линию "Чухурюрд-Сабир".

Приостановление газоснабжения на этой территории привело к ограничениям в подаче газа девяти селам.

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