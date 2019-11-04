В результате тяжелого ДТП на автодороге Новханы-Пиршаги скончался один человек, трое пострадали.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, вызов в скорую помощь в связи с аварией поступил в 13:10.

"В результате происшествия одна женщина скончалась на месте. Пострадавшие - 44-летний мужчина с диагнозом перелом бедренной кости и двое малолетних детей - с подозрением на внутреннее кровотечение, доставлены в городскую клиническую больницу № 3. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сказали в министерстве.

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