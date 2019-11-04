https://news.day.az/society/1172476.html Страшная авария в Сумгайыте, есть пострадавшие
Страшная авария в Сумгайыте, есть пострадавшие
В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева.
Легковой автомобиль перевернулся, потеряв управление. В результате аварии пассажиры Велиева Хурийя Шихбаба гызы (1964 г.р.), ее невестка Велиева Хаяля Васиф гызы (1995 г.р.) и внук Велиев Рафаэль Немат оглу (2013 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре