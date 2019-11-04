В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Легковой автомобиль перевернулся, потеряв управление. В результате аварии пассажиры Велиева Хурийя Шихбаба гызы (1964 г.р.), ее невестка Велиева Хаяля Васиф гызы (1995 г.р.) и внук Велиев Рафаэль Немат оглу (2013 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

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