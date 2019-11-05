После обильного снегопада в селе Хыналыг Губинского района появилась стая волков.



Об этом BAKU.WS сообщили жители села, передает Day.Az.



Благодаря бдительности людей, животные пока не смогли нанести ущерб хозяйствам и домашнему скоту.



Сельчане отмечают, что в связи с запретом на отстрел им приходится лишь отгонять волков.

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