В Мингячевире произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла вечером 6 ноября на улице Тебриз.

По сообщению, легковой автомобиль марки Opel врезался в стоявший пустой автобус №8.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 3 человека, включая малолетнего ребенка. 

Пострадавшие госпитализированы.

Состояние водителя легкового автомобиля Мамедова Вели Азиз оглу 1964 г.р. оценивается врачами как тяжелое. 

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

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