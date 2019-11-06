https://news.day.az/society/1172917.html В Мингячевире Opel врезался в автобус, есть раненые
В Мингячевире Opel врезался в автобус, есть раненые
В Мингячевире произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла вечером 6 ноября на улице Тебриз.
По сообщению, легковой автомобиль марки Opel врезался в стоявший пустой автобус №8.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 3 человека, включая малолетнего ребенка.
Пострадавшие госпитализированы.
Состояние водителя легкового автомобиля Мамедова Вели Азиз оглу 1964 г.р. оценивается врачами как тяжелое.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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