За последние 15 лет в отношении 200 судей в Азербайджане было начато дисциплинарное производство.

Об этом было сказано на коллегии, проведенной под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На коллегии было отмечено, что 130 судей были исключены из судебной системы на различных основаниях, предусмотренных законодательством - неудовлетворительная оценка работы, непродление срока полномочий, а также в административном порядке, в том числе, за правонарушения, создающие условия для коррупции: "За короткий период времени в более, чем 40 судах были проведены мониторинги, о допущенных правонарушениях были проинформированы более 100 судей, председателей судов, а за более грубые нарушения было начато дисциплинарное производство".

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