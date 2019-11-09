В Сумгайыте состоялся большой праздничный концерт по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага. В мероприятии, которое состоялось на главной площади города, приняли участие городские власти, депутаты Милли Меджлиса, представители правоохранительных органов и жители города.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На мероприятия также отмечалось, что 22 ноября исполняется 70 лет предоставления Сумгайыту статуса города. Сумгайыт день ото дня становится краше, чище и современнее. 70 лет - это не просто дата, это целая история, написанная ее создателями, простыми рабочими и строителями, построившими ныне второй по величине на Южном Кавказе промышленный центр.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором выступили популярные исполнители республики. Праздничный концерт завершился ярким фейерверком.

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