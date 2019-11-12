Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом министерства в связи с началом оперативных учений в масштабах Азербайджанской Армии.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

На совещании, проведенном в центре боевого управления, было сообщено, что согласно плану учений объединения и соединения, виды и рода войск азербайджанской армии были подняты по тревоге и приведены в состояние полной боевой готовности.

В ходе совещания посредством прямой видеосвязи, установленной с основным и запасным пунктами управления, а также командными пунктами видов войск, были представлены брифинги о текущем состоянии войск и заслушаны доклады по оперативной обстановке, разведывательной деятельности, боевым возможностям авиации и ракетно-артиллерийских войск.

Побывав в группах оперативного планирования различных видов войск, министр обороны дал соответствующие указания по доведению решений и боевых задач до войск и подразделений.

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