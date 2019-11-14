https://news.day.az/society/1175523.html В Азербайджане начинается отопительный сезон
В Азербайджане начинается отопительный сезон
"ОАО "Azəristiliktəchizat" полностью готово к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ОАО Ильхам Мирзалиев.
По его словам, согласно плану, с 15 ноября в Азербайджане, в том числе в Баку, начинается отопительный сезон.
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