"ОАО "Azəristiliktəchizat" полностью готово к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ОАО Ильхам Мирзалиев.

По его словам, согласно плану, с 15 ноября в Азербайджане, в том числе в Баку, начинается отопительный сезон.