Сотрудники Регионального управления министерства экологии и природных ресурсов задержали лиц, занимающихся незаконной охотой на территории Астаринского района Азербайджана, а также конфисковали их охотничьи ружья

Как передает Day.Az, в ходе расследования было установлено, что это жители Астаринского района Рамин Алиев, Хайалет Гусейнов и Рамин Нуриев. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Каждый из них в административном порядке оштрафованы на 1000 манатов.