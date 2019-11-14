https://news.day.az/society/1175720.html В Астаринском районе задержали и оштрафовали браконьеров
В Астаринском районе задержали и оштрафовали браконьеров
Сотрудники Регионального управления министерства экологии и природных ресурсов задержали лиц, занимающихся незаконной охотой на территории Астаринского района Азербайджана, а также конфисковали их охотничьи ружья
Как передает Day.Az, в ходе расследования было установлено, что это жители Астаринского района Рамин Алиев, Хайалет Гусейнов и Рамин Нуриев. В отношении нарушителей составлены протоколы.
Каждый из них в административном порядке оштрафованы на 1000 манатов.
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