https://news.day.az/society/1176487.html Цепная авария на аэропортовской дороге в Баку, есть погибшие - Жуткие кадры
По словам очевидцев происшествия, на трассе Баку-Мардакян водитель ВАЗ-2107 двигался на высокой скорости. Потеряв управление, он врезался в другой автомобиль. В резульстрате повреждения получили и другие транспортные средства.
Цепная авария на аэропортовской дороге в Баку, есть погибшие - Жуткие кадры
В Хазарском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, на дороге, ведущей в аэропорт, произошла цепная авария с участием нескольких автомобилей.
По словам очевидцев происшествия, на трассе Баку-Мардакян водитель ВАЗ-2107 двигался на высокой скорости. Потеряв управление, он врезался в другой автомобиль. В резульстрате повреждения получили и другие транспортные средства.
Отмечается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
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