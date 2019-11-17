В Хазарском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, на дороге, ведущей в аэропорт, произошла цепная авария с участием нескольких автомобилей.

По словам очевидцев происшествия, на трассе Баку-Мардакян водитель ВАЗ-2107 двигался на высокой скорости. Потеряв управление, он врезался в другой автомобиль. В резульстрате повреждения получили и другие транспортные средства.



Отмечается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.