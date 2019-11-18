Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 41 частный дом в девяти районах страны - Гаджигабуле, Уджаре, Имишли, Газахе, Саатлы, Сабирабаде, Агджабеди, Агдаме и Зардабе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятиях по предоставлению домов в Гаджигабульском и Уджарском районах, заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что в стране предпринимаются шаги по улучшению благосостояния народа, два социальных пакета, реализованных только в этом году, оказали серьезную поддержку улучшению благосостояния 4,2 миллиона граждан.

По его словам, если в 2018 году лицам вышеуказанных категорий было передано втрое больше предусмотренного количества, а именно - 626 квартир, то в этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется передать 934 квартиры и частных домов.

"За прошедший период текущего года около трехсот из них уже получили квартиры и частные дома", - сказал замминистра.

Керимли отметил, что в целом лицам этих категорий предоставлены 6951 квартира и частные дома, добавив, что в предстоящий период меры в этом направлении будут продолжены.

Граждане, которым были представлены новые частные дома, выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу.