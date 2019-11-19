В Саатлы один человек погиб в результате ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, недалеко от Саатлинской центральной районной больницы автомобиль сбил переходившего дорогу Мамедова Ниджата Паша оглу 1965 г.р. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Выясняются обстоятельства ДТП.