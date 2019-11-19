Спустя 60 лет в Сумгайыте начнет функционировать новый кинотеатр.

Об этом сообщил глава пресс-службы Исполнительной власти Эйваз Годжаев, передает Day.Az. Он сообщил, что проводимые в здании строительные работы близятся к концу.

В заявлении, сделанном ранее, Э.Годжаев сообщил, что состоящий из трех залов кинотеатр представят вниманию кинолюбителей накануне 70-летия города Сумгайыт: "Кинотеатр "Низами", построенный в 1960 году, пришел в негодное состояние и был построен заново. Здание будет оснащено современной техникой".