По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов и руководители соответствующих структур провели осмотр оползневой зоны в Бибиэйбате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он подчеркнул, что соответствующим структурам даны предварительные поручения. По его словам, для осуществления неотложных мер к процессу привлечены иностранные и местные специалисты.

"После детального анализа ситуации специалистами за короткий срок будет вынесено решение - в каком направлении будут вестись восстановительные работы", - сказал Мамедов.

Отметим, что 24 ноября на территории поселка Бибиэйбат Сабаильского района Баку произошёл оползень. В результате происшествия асфальтовое покрытие дороги разрушилось.