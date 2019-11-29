Завершены работы по газификации в поселке Беимли Зардабского района и в жилом массиве Борчалы Мингячевирского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

105 частных домов в поселке Беимли и 126 - в жилом массиве Борчалы обеспечены газовыми регуляторами и счетчиками.

В целом, для газификации поселка Беимли было проложено 21,281 метра, а в жилом массиве Борчалы - 12,066 метра газовых линий различного диаметра.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.