Сегодня вечером на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Гандоб. В результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "ВАЗ 2107" один человек погиб, еще один получил ранение.

Расследование продолжается.