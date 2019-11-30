https://news.day.az/society/1180982.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненый
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненый
Сегодня вечером на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Гандоб. В результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "ВАЗ 2107" один человек погиб, еще один получил ранение.
Расследование продолжается.
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