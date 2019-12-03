В трех районах города Баку была обеспечена подача газа в новые жилые массивы, передает Day.Az со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) "Азеригаз".

Ряд частных домов, а именно 74 частных дома в новом жилом массиве поселка Шихлар Гарадагского района, 19 - в новом жилом массиве "Деде Горгуд" Сураханского района и 470 частных домов в новом жилом массиве "Бадам баглары" Хазарского района были обеспечены подачей газа.

Таким образом, из 22 населенных пунктов столицы, которые планировалось газифицировать, уже в четырех была обеспечена подача газа.

Отметим, что газификация в столице началась в сентябре текущего года, в настоящее время ведется введение в эксплуатацию по девяти пунктам, еще в девяти уже завершены работы, газоснабжение будет осуществлено в ближайшее время.

В регионах страны в текущем году на основе программы, разработанной для ускорения газификации, с апреля начаты работы по газификации в 92 селах и поселках, а также в жилых массивах.

В настоящее время в 72 населенных пунктах уже осуществлена подача газа.

Следует отметить, что Указом Президента Азербайджана № 431 от 22 декабря 2018 года о ряде вопросов, связанных с применением закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год", в целях продолжения мероприятий по газификации в регионах, из государственного бюджета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики выделено 53,5 миллиона манатов, а в целях продолжения газификации ряда новых жилых массивов города Баку - 30 миллионов манатов.