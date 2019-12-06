Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими была встречена с большим воодушевлением в стране, в том числе в Абшеронском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено столько деревьев.

Шестого декабря жители Абшеронского района с большим энтузиазмом присоединились к этой широкомасштабной кампании, приняв участие в посадке тысяч саженцев на предварительно выделенной территории.

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