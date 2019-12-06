https://news.day.az/society/1182797.html Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев - ФОТО
Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев - ФОТО
Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими была встречена с большим воодушевлением в стране, в том числе в Абшеронском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено столько деревьев.
Шестого декабря жители Абшеронского района с большим энтузиазмом присоединились к этой широкомасштабной кампании, приняв участие в посадке тысяч саженцев на предварительно выделенной территории.
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