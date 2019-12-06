Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тысяч деревьев является бесценной акцией.

Об этом сказал Trend председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, передает Day.Az.

Он назвал посадку деревьев по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой исключительно почетным делом.

"Мне самому очень нравится сажать деревья. А сажать деревья по случаю юбилея Насими - вдвойне почетное дело. Я уверен, что когда эти деревья вырастут, здесь будет огромный сад. Что может быть лучше?! Сегодня я действительно чувствую себя счастливым", - сказал Халилов.