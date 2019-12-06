Народный художник Азербайджана, известный азербайджанский мастер станковой графики, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых Ариф Гусейнов считает акцию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, посланием в будущее.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я думаю, что если посмотреть на карту Азербайджана, то спустя 50 лет страна превратится в сад Насими. Это я говорю как художник! Это послание будущему! Настолько грандиозна эта кампания с участием тысяч людей по всей стране. Очень благое и нужное дело, экологически необходимое и которое к тому же несет воспитательную миссию, направленную на чувство любви к родной земле, чтобы оберегать и лелеять ее. В жизни я посадил много деревьев, но эта кампания особенная, потому что посвящена Насими, который нес человечеству идеи гуманизма и просвещения. Одно дело рисовать своими руками, другое - сажать деревья, воздавать природе, и она ответит тебе своей благостью", - сказал Ариф Гусейнов Trend, при совместном участии в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватывает все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.