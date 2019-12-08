https://news.day.az/society/1183489.html Крупная авария в центре Баку - образовалась пробка - ФОТО
Крупная авария в центре Баку - образовалась пробка - ФОТО
В Баку на дороге в аэропорт на проспекте Гейдара Алиева произошла крупная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Согласно первичной информации перед зданием Baku Expo Center перевернулся грузовик. Из-за аварии на автомагистрали образовалась пробка, в указанной части дороги снижена скорость движения. БТА призывает водителей быть предельно осторожными из-за погодных условий.
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