В Баку на дороге в аэропорт на проспекте Гейдара Алиева произошла крупная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Согласно первичной информации перед зданием Baku Expo Center перевернулся грузовик. Из-за аварии на автомагистрали образовалась пробка, в указанной части дороги снижена скорость движения. БТА призывает водителей быть предельно осторожными из-за погодных условий.