Объявлена дата последнего солнечного затмения в 2019 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА, космическое явление начнется 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени и закончится в 12:06.

Затмение возможно будет наблюдать в Баку с 08:03 до 08:52.