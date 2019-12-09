https://news.day.az/society/1183804.html В Баку можно будет наблюдать последнее солнечное затмение 2019 года - дата и точное время
В Баку можно будет наблюдать последнее солнечное затмение 2019 года - дата и точное время
Объявлена дата последнего солнечного затмения в 2019 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА, космическое явление начнется 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени и закончится в 12:06.
Затмение возможно будет наблюдать в Баку с 08:03 до 08:52.
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