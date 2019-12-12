Бакинское метро переходит на усиленный режим работы
Сегодня бакинское метро будет работать в усиленном режиме в связи с матчем группового тура Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем".
Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
Сегодня станция метро "Генджлик" будет работать до 03:00.
Кроме того, станция будет работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности пассажиров - привлечена дополнительная рабочая сила, запасные поезда готовы.
При необходимости на линию будут выведены запасные поезда, а в график действующих - внесены изменения.
Отметим, что игра "Карабах" - "Дюделанж" состоится на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова в 21:55.
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