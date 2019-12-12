Сегодня бакинское метро будет работать в усиленном режиме в связи с матчем группового тура Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем".

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Сегодня станция метро "Генджлик" будет работать до 03:00.

Кроме того, станция будет работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности пассажиров - привлечена дополнительная рабочая сила, запасные поезда готовы.

При необходимости на линию будут выведены запасные поезда, а в график действующих - внесены изменения.

Отметим, что игра "Карабах" - "Дюделанж" состоится на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова в 21:55.