Третья по счету станция "Фиолетовой линии", расположенная на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку, будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.



Как передает Day.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.



Мамедов сказал, что на станции уже завершены строительные работы, и решаются некоторые технические вопросы.