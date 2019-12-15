https://news.day.az/society/1185516.html В Баку открывается новая станция метро - Названа дата
Третья по счету станция "Фиолетовой линии", расположенная на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку, будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.
В Баку открывается новая станция метро - Названа дата
Третья по счету станция "Фиолетовой линии", расположенная на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку, будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.
Как передает Day.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
Мамедов сказал, что на станции уже завершены строительные работы, и решаются некоторые технические вопросы.
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