Азербайджанка Рейхан Джамалова, ставшая мировой знаменитостью после Глобального саммита предпринимателей в Индии, вошла в топ-15 молодых лидеров, выбранных американской международной организацией Global Good Fund. Для развития своего бизнеса она получит 10 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Этой радостной новостью Джамалова поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из 2600 молодых предпринимателей, которые обратились за стипендией, лишь 15 из них выбрали, и одной из них являюсь я. Эта организация рассчитана на поддержку молодых лидеров и социальных предпринимателей по всему миру. Global Good Fund инвестирует в новаторов, представляет к ним руководителей, которые будут их наставниками, будут давать оценку их руководству, знаниям в определенных секторах и целенаправленности финансов. Я рада, что вошла в число этих талантливых ребят", - написала Джамалова.

Молодые предприниматели получат грант размером в десять тысяч долларов на развитие своего предприятия. Программа рассчитана на 15 месяцев.

Рейхан является полуфиналисткой и одним из самых молодых участников Глобального саммита предпринимательства, прошедшего в Индии в 2017 году. На нем 15-летняя девочка представила оборудование под названием Rainergy, которое вырабатывает энергию из дождевой воды. Она является первой юной предпринимательницей в истории Азербайджана, вошедшей в рейтинг американского Forbes - 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности, производства и энергии моложе 30 лет.

Девушка также включена в рейтинг британской общественной телерадиовещательной организации BBC "Сто самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира" за 2018 год.