На территории села Мамедли Абшеронского района обнаружена ручная граната.

Об этом Day.Az сообщили в Национальном Агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На основании информации, поступившей в ANAMA из Мехдиабадского отделения полиции Абшеронского районного управления полиции (РУП), специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства была направлена на территорию. Специалисты агентства и сотрудники полиции осмотрели территорию.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, были обнаружены 1 ручная граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ. Они были доставлены на Центральный полигон Агентства для обезвреживания.

Был проведен осмотр 200 кв.м территории вокруг места обнаружения ручной гранаты и запала, опасных предметов и устройств не обнаружено.