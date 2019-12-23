В Баку на улице Шарифзаде произошел вооруженный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, неизвестный расстрелял из пистолета находившегося в автомобиле 30-летнего Зульфю Мурадова.

Раненый Мурадов смог сам доехать в больницу на своей машине. После осмотра врачей выяснилось, что пострадавший получил три пулевых ранения в области груди. Мурадов был прооперирован.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.