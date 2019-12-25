Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Загатале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в ночь на 25 декабря на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, у села Алиабад.  

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем района Туралом Мамед оглу Гюльмамедовым 1983 г.р., потерял управление из-за плохой видимости в связи с густым туманом и врезался в дерево на обочине.   

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Его тело было извлечено из покореженного автомобиля спасателям МЧС.

Пассажиры - родственники водителя - Теймур Ибадуллах оглу Гюльмамедов и Руфат Гюльмамед оглу Гюльмамедов. Доставлены в тяжелом состоянии в Загатальскую центральную районную больницу.  

Обстоятельства ДТП выясняются.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Pul Lazımdır?