Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Загатале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в ночь на 25 декабря на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, у села Алиабад.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем района Туралом Мамед оглу Гюльмамедовым 1983 г.р., потерял управление из-за плохой видимости в связи с густым туманом и врезался в дерево на обочине.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Его тело было извлечено из покореженного автомобиля спасателям МЧС.

Пассажиры - родственники водителя - Теймур Ибадуллах оглу Гюльмамедов и Руфат Гюльмамед оглу Гюльмамедов. Доставлены в тяжелом состоянии в Загатальскую центральную районную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.