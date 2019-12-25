Главная елка столицы уже успела попасть в рейтинг самых высоких "зеленых красавиц" в столицах стран СНГ. И это еще не все сюрпризы, которые Баку подготовил для своих гостей и жителей, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Традиционно к началу Нового года улицы и площади Баку зажглись праздничной иллюминацией, а главная елка засверкала яркими огнями. В этом году самую большую и главную елку страны установили на площади "Азнефть", и она уже успела стать четвертой в рейтинге по высоте в столицах СНГ.

Вся территория Приморского парка украшена в новом дизайне. Возле Кукольного театра сияет 12-метровая елка, а перед подземным переходом переливается огнями 67-метровый туннель.

Новогодняя инсталляция рядом с Девичьей башней и вовсе удивляет . В туннеле возле Старого города символично можно перейти из 2019-го в 2020 год.

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