В Грузии призывают не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака

Агентство гражданской авиации Грузии призывает грузинские авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

"На основании рекомендации интегрированной группы по оценке рисков авиационной безопасности, с учетом безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака и предполагаемых причин крушения украинского воздушного судна, Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака. Международные авиационные организации и авиационные власти постоянно обмениваются информацией и оценивают текущие риски для обеспечения безопасности пассажиров и полетов", - говорится в сообщении агентства.

По информации Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) интегрированная группа оценила полеты в Иран и Ирак как рискованные и направила европейским авиакомпаниям рекомендацию воздержаться от использования данного воздушного пространства.

Отметим, что утром восьмого января, недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнять рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.